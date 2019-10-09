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Дочь Бони и ирландского миллионера отказывается жить в Лондоне

Экс-участница «Дома-2» приняла решение переехать в Англию, но не учла желания своего ребенка.

Дочь Бони и ирландского миллионера отказывается жить в Лондоне
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

Виктория Боня вместе с семилетней Анджелиной Летицией переехала в Англию. Об этом знаменитость рассказала подписчикам на личной страничке в Instagram. Экс-участница «Дома-2» призналась, что никак не ожидала услышать от наследницы жалобы по поводу нового места жительства. Телеведущая считала, что девочка довольно быстро привыкнет к незнакомому окружению и дождливой погоде. Вот только сама Анджелина пытается уговорить маму вернуться в Монако. К слову, Боня не исключает, что через несколько лет они с дочерью снова поселяться на побережье Средиземного моря.

«Мне идет загар?! А Монако?! Сегодня моя дочь заявила, что она хочет жить только в Монако… Все познается в сравнении!! И что же теперь делать?!» — задалась риторическим вопросом телеведущая.

Дочка ирландского миллионера Алекса Смерфита настаивает на том, чтобы Виктория отменила свое решение о переезде. Однако сама Боня надеется, что девочка в скором времени адаптируется на новом месте, найдет новых друзей и хобби.

На вопрос экс-участницы «Дома-2» о том, как ей поступить, учитывая капризы Анджелины Летиции, одна из ее подписчиц под ником @asj_only посоветовала знаменитости вернуться в Монако.

«Кроме смешного, думаю в итоге так и будет… через годик-два», — отметила Боня.

Ранее актриса говорила о том, что она неплохо зарабатывает, занимаясь выпуском собственной линии одежды. По словам Виктории, вместе с дочкой часто летают экономклассом, избегая бессмысленных трат.

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Алекс СмерфитВиктория Бонядети звездЗвездные дети
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Дочь Бони и ирландского миллионера отказывается жить в Лондоне
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