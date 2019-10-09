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Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться

У известной актрисы парализована правая рука.

Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
Заворотнюк частично парализована/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. В данный момент известно, что она продолжила лечение в реабилитационной клинике. Там восстанавливаются тяжелобольные пациенты. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк частично парализована/globallookpress.com

Сообщается, что актрисе прописали реабилитационные водные процедуры. С ней проходят занятия по эрготерапии. Причем рядом с реабилитационным центром дежурит карета скорой помощи. Также от звезды сериала «Моя прекрасная няня» не отходят родственники. Рядом с актрисой по очереди находится либо любимый муж фигурист Петр Чернышев, либо дочь, либо мама, которая очень переживает по поводу случившегося, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что впервые о страшном заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно около полутора месяцев назад. По слухам, у актрисы рак мозга. Родные до сих пор ни разу не вышли на связь с журналистами, чтобы прояснить ситуацию.

Между тем данные о состоянии звезды крайне противоречивые. По одним данным у звезды был отек мозга, по другим же она не так уж и плохо себя чувствует. Поговаривают даже, что она якобы может появиться на телевидении и лично рассказать о своем состоянии.

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Умирающая Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться
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