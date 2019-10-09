Жена 82-летнего Кончаловского не поскупилась на обновки в Италии

46-летняя Юлия Высоцкая и 82-летний Андрей Кончаловский проводят октябрьские каникулы в Италии. На отдыхе в Риме телеведущая отправилась на шопинг в один из бутиков одежды для того, чтобы обновить свой гардероб к зиме. По словам актрисы, пока она не готова к резкому похолоданию.

«Свитер… юбка!! Готовы к зиме?? Я нет… и вообще нет тут меня», — отметила Юлия.

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На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, представ перед объективом фотокамеры в ярко-розовом свитере и длинной черной юбке в крупный белый горошек. В качестве локаций телеведущий выбрала один из магазинов, сфотографировавшись на фоне дизайнерской одежды. В бутике далеко не низкие цены, но актриса много работает и не привыкла на себе экономить.

В одном из интервью Юлия призналась, что любит принимать гостей и, как перфекционист старается доводит каждое блюдо до совершенства. Именно поэтому в такие моменты, когда они с мужем готовятся к приему — в их доме царит суматоха. Говоря о первых годах замужества, Высоцкая призналась, что поначалу она вообще не готовила. Тогда Кончаловский не обращал никакого внимания на то, что его жена мало интересуется домоводством и кулинарией.

Каждый день они обедали и ужинали в ресторанах и кафе. Только со временем, телеведущая стала чаще заглядывать на кухню, открыв для себя новое хобби. По словам Юлии, она никогда не подает к слову, те блюда, которые приготовила днем ранее. Высоцкая уверена, что использовать нужно только свежие продукты.