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Воля с Утяшевой зарабатывают на рекламе до 20 миллионов рублей в год

Звездная семья неплохо зарабатывает. И это доходы помимо их основной деятельности.

Воля с Утяшевой зарабатывают на рекламе до 20 миллионов рублей в год
Воля и Утяшева очень хорошо зарабатывают/globallookpress.com

Юморист Павел Воля и его супруга гимнастка Ляйсан Утяшева очень хорошо зарабатывают на рекламных контрактах. Одно соглашение с ними, как утверждают рекламодатели, колеблется от пяти до двадцати миллионов рублей. Все зависит от эксклюзивности и частоты рекламных контрактов.

Павел Воля. Фото
Воля неплохо зарабатывает/globallookpress.com

Между тем рекламодатели отмечают, что они проводят опросы среди населения, кого бы они хотели видеть в «главных ролях» в рекламе того или иного продукта. У Воли и Утяшевой безупречная репутация, поэтому люди им доверяют.

Что касается основной деятельности, то Утяшева хорошо зарабатывает на танцевальном шоу Bolero, также она выступает с мастер-классами «Спорт-Здоровье-Карьера». Ее супруг ездит с концертами по стране, что приносит серьёзный доход.

Любопытно, что если семья решает купить что-то дорогое, например, квартиру, то Утяшева добавляет половину стоимости. Подарки от мужа она всегда принимает, но считает, что в крупные покупки супруги должны вкладывать поровну, сообщает «Комсомольская правда».

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Воля с Утяшевой зарабатывают на рекламе до 20 миллионов рублей в год
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