«Чей ребенок?»: поклонники Джигана нашли у него еще одну «дочь»

Неожиданное для всех продолжение получила в социальной сети Instagram презентация нового клипа певца Джигана «Я буду». Выяснилось, что он исполнил новый хит в дуэте с маленькой девочкой Софией Берг, которую самые «горячие головы» поспешили назвать чуть ли не внебрачной дочерью звезды.

«Еще один ребенок Джигана???», «Ого, ребенок, но она не от Самойловой», «Это чей ребенок?» — пишут они в комментариях.

Впрочем, те, кто все же увлекается именно творчеством Джигана, отметили глубокий смысл композиции, в которой поется о важности ценить каждый момент жизни. София поет о том, как ей хочется побыстрее вырасти, а Джиган в роли «папы», советует оставаться собой.

Многие поклонники, к слову, отметили, что «Я буду» одна из самых сильных работ артиста. К слову, подписчики также выяснили, кто же такая — София Берг. Как оказалось, девочка — талантливая и юная вокалистка, у которой в копилке уже не один трек.

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К слову, пятилетнюю дочь Джигана Лею, похоже, пока мало интересует творчество. Куда милее и интереснее мамина косметика и разные косметические средства. Недавно девочка учинила в ванной настоящий погром, видимо, решив использовать все средства сразу.