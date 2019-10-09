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Родители Хворостовского продали подаренную им квартиру ради памятника сыну

Примерно за три месяца до смерти оперный певец уже знал свою судьбу.

Родители Хворостовского продали подаренную им квартиру ради памятника сыну
Хворостовский за три месяца до смерти уже понимал, что умрет/globallookpress.com

Оперный певец Дмитрий Хворостовский примерно за три месяца до собственной смерти подарил родителям квартиру в Москве. Ему она досталась в наследство от менеджера Елены Недосекиной. При этом, как утверждает отец оперного певца Александр Степанович, баритон прекрасно знал, что родители не будут жить в этой квартире.

Дмитрий Хворостовский. Фото
Хворостовский подарил родителям квартиру/globallookpress.com

«Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали», — сказал отец Дмитрия Хворостовского.

Отметим, что памятник в Москве на Новодевичьем кладбище установят 16 октября, в день рождения оперного певца, который скончался от рака мозга несколько лет назад.

Как сказал отец Хворостовского, никто помощь его семье в установке памятника не оказывал. Если на монумент в Красноярске деньги выделила администрация края, то в столице все сделано за счет родителей звезды, сообщает «Комсомольская правда».

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Родители Хворостовского продали подаренную им квартиру ради памятника сыну
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