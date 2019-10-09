Родители Хворостовского продали подаренную им квартиру ради памятника сыну

Примерно за три месяца до смерти оперный певец уже знал свою судьбу.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский примерно за три месяца до собственной смерти подарил родителям квартиру в Москве. Ему она досталась в наследство от менеджера Елены Недосекиной. При этом, как утверждает отец оперного певца Александр Степанович, баритон прекрасно знал, что родители не будут жить в этой квартире.

«Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали», — сказал отец Дмитрия Хворостовского.

Отметим, что памятник в Москве на Новодевичьем кладбище установят 16 октября, в день рождения оперного певца, который скончался от рака мозга несколько лет назад.

Как сказал отец Хворостовского, никто помощь его семье в установке памятника не оказывал. Если на монумент в Красноярске деньги выделила администрация края, то в столице все сделано за счет родителей звезды, сообщает «Комсомольская правда».