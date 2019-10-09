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Комик Нурлан Сабуров рассказал Дудю о поборах в КВН

Бывший участник игр указал на высокие сборы, которые приходится оплачивать участникам.

Комик Нурлан Сабуров рассказал Дудю о поборах в КВН
Нурлан Сабуров рассказал об изнанке КВН ФОТО: https://www.instagram.com/nurlansaburov_/

Нурлан Сабуров в юморе личность достаточно известная. Раньше он был участником команды КВН, теперь пробует себя в стендапе. Недавно комик стал гостем программы Юрия Дудя, выпуск доступен на YouTube.

Первое, на что обратил внимание юморист, в КВН существует система взносов. По его мнению, история странная и несправедливая: «чтобы смешить людей ты должен заплатить».

«Делаешь взнос, организовываешь команду. Чем выше лига, тем больше денег. Траты на форму, она должна быть одинаковая у всей команды», — рассуждает Сабуров.

А вот куда и кому уходят деньги совсем не ясно. Это далеко не все моменты, которые заставляют задуматься о смысле участия в КВН.

«Ты думаешь, а зачем я тут? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей? По мне это странно. Возможно, я ошибаюсь», — заключил стендапер.

Рассуждая на тему финансов он согласился с ведущим, что должна работать обратная схема: ты смешишь людей и на этом зарабатываешь.

Кстати, тему со взносами поднимали не раз. Ранее на подобную практику указывал участник команды «Сборная Батайска «Малая Земля» Александр Романов, он называл сумму в 25 тысяч за каждую игру.

Тем не менее, в Сети можно найти информацию, что суммарные сборы с команд за один сезон лиги КВН могут достигать 220-260 тысяч долларов.

Сейчас владельцем «Клуба веселых и находчивых» является Александр Масляков-младший. Он вступил в  свои права в 2019 году, получив долю в объединении «АМиК» («Александр Масляков и Компания»)  50 процентов. Остальные акции принадлежат родителям Александра Маслякова в соотношении 25,5 и 24,5%.

Ранее сообщалось, что в октябре ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска». Она умерла в московской клинике, где проходила лечение от онкологии, — сообщает телеканал «360».

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Александр МасляковКВННурлан Сабуров
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Комик Нурлан Сабуров рассказал Дудю о поборах в КВН
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