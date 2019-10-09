Семенович потратила на покупки в лондонских бутиках миллион рублей

Звезда решила не ограничивать себя и приобрела все, что душа пожелала.

Актриса и певица Анна Семенович потратила на покупки в бутиках Лондона миллион рублей. Звезда и сама не стала скрывать этот факт от общественности. Как считает певица, кто как работает, тот так и отдыхает.

Не секрет, что именно в столице Англии находится огромное количество люксовых бутиков. Многие знаменитости, приезжая в Лондон, готовы расстаться с кругленькими суммами. Анна Семенович не стала исключением из правил. Домой в родную Россию она вернулась с полным чемоданом новых вещей.

больше по теме Семенович предлагали 100 тысяч долларов за информацию о личной жизни В информпространстве Семенович считают одной из самых скрытных звезд.

«Купила много обуви, платьев осенне-зимнего сезона, а также шикарную сумку от итальянского бренда Valentino», — заявила Анна Семенович.

Певица также отметила, что обожает Лондон именно за то, что здесь всегда можно найти нужную вещь на ее большую грудь. А вот в двух итальянских столицах моды, Риме и Милане, это сделать, как она считает, намного сложнее, сообщает «СтарХит».

Отметим, что Анна Семенович сейчас снимается в продолжении картины «Гардемарины». У нее одна из главных ролей в этом легендарном фильме. В следующем году лента должна выйти на широкие экраны.