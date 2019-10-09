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Семенович потратила на покупки в лондонских бутиках миллион рублей

Звезда решила не ограничивать себя и приобрела все, что душа пожелала.

Семенович потратила на покупки в лондонских бутиках миллион рублей
Семенович съездила в Лондон за покупками/globallookpress.com

Актриса и певица Анна Семенович потратила на покупки в бутиках Лондона миллион рублей. Звезда и сама не стала скрывать этот факт от общественности. Как считает певица, кто как работает, тот так и отдыхает.

Анна Семенович. Фото
Семенович съездила за покупками в Лондон/globallookpress.com

Не секрет, что именно в столице Англии находится огромное количество люксовых бутиков. Многие знаменитости, приезжая в Лондон, готовы расстаться с кругленькими суммами. Анна Семенович не стала исключением из правил. Домой в родную Россию она вернулась с полным чемоданом новых вещей.

«Купила много обуви, платьев осенне-зимнего сезона, а также шикарную сумку от итальянского бренда Valentino», — заявила Анна Семенович.

Певица также отметила, что обожает Лондон именно за то, что здесь всегда можно найти нужную вещь на ее большую грудь. А вот в двух итальянских столицах моды, Риме и Милане, это сделать, как она считает, намного сложнее, сообщает «СтарХит».

Отметим, что Анна Семенович сейчас снимается в продолжении картины «Гардемарины». У нее одна из главных ролей в этом легендарном фильме. В следующем году лента должна выйти на широкие экраны.

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Тэги:

АнглияАнна СеменовичЛондон
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Семенович потратила на покупки в лондонских бутиках миллион рублей
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