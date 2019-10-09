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Екатерина Гусева поделилась снимком из коровника

Актриса продолжает сниматься в популярном сериале.

Екатерина Гусева поделилась снимком из коровника
ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Как-то Екатерина Гусева призналась журналистам, что в отличие от звездных коллег, она совсем не спешит снимать своих детей в кино. Знакомить, по мнению звезды, со всеми не всегда положительными моментами в профессии она не хочет.

Между тем, сама актриса снимается, кажется без конца. Накануне на своей странице в социальной сети Instagram она поделилась любопытным кадром со съемок сериала «Входя в дом, оглянись», в котором Екатерине досталась роль Антонины. На фотографии звезда запечатлена в коровнике рядом с Зорькой. В руках у артистки трехлитровая банка с молоком.

Поклонники же, кроме комплиментов и признаний в любви к этой истории, отметили, что им также не терпится в очередной раз посмотреть мюзикл «Анна Каренина» с Екатериной Гусевой в главной роли.

Напомним, артистка, так же, как другие российские артисты была потрясена смертью Марка Захарова. В своем Instagram она трогательно попрощалась с о знаменитым режиссером.

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Екатерина Гусева поделилась снимком из коровника
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