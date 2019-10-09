«Она сильно располнела»: очевидец выписки Заворотнюк рассказал, как выглядит актриса

Звезда, как он уверяет, совсем не похожа на себя.

Один из очевидцев выписки актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского медицинского центра рассказал, как сейчас выглядит звезда сериала «Моя прекрасная няня». Он увидел, как ее везли на каталке из клиники. Он отметил, что на актрису просто страшно смотреть.

«Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа», — заявил очевидец.

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Как говорят медики, печальный вид актрисы не должен никого удивлять. Если у звезды действительно страшный диагноз – рак мозга, то пациент получает огромное количество различных лекарственных препаратов. Он по большому счету просто пухнет.

Как отмечают специалисты, идет очень сильная нагрузка на почки, печень, сердце. Происходит сбой гормональной системы. Конечно, благодаря препаратам развитие опухоли останавливается, но полнота в данном случае никого не должна удивлять, сообщает портал Dni.ru.