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Дарья Мороз призналась, что не была в отпуске три года

Подписчики посоветовали артистке больше отдыхать.

Дарья Мороз призналась, что не была в отпуске три года
Дарья Мороз. ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/D_MOROZ/

Актриса Дарья Мороз нарасхват: она работает в театре, много, как мы видим по выходящим фильмам, снимается в кино и сериалах. Одна из последних громких работ – «Содержанки». В настоящее время уже идут съемки второго сезона. Конечно, такой график работы выдержать сложно.

На своей странице в социальной сети Instagram Дарья поделилась снимком из очередной фотосессии, в подписи к которому артистка пожаловалась.

«Примерно такое выражение лица, когда третий год без отпуска, третий месяц без выходных..и отыгран спектакль после 12-ти-часовой смены.. Нет вру..один выходной был.13 смен до конца съемочного…», — пишет звезда.

Подписчики в Сети все, как один, категорически высказались, что такой режим просто недопустим.

«Дашь, ну это же полный загон, ну хотя бы недельку, и на море на воды, ну как же так?!?», — пишет одна из подписчиц.

Напомним, на экраны не так давно вышел новый сериал «Триада», в котором Дарья сыграла одну из главных ролей. После выхода фильма звезда поделилась впечатлениями от постельных сцен в сериале.

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АктрисаДарья Морозновая фотосессиясъемки в сериале
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Дарья Мороз призналась, что не была в отпуске три года
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