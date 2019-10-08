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Сергей Семак вновь женился на экс-супруге

Наставник «Зенита» ранее развелся со своей женой. Однако сейчас они решили снова сочетаться браком и сделали это в Италии.

Сергей Семак вновь женился на экс-супруге
Сергей Семак. Фото: Артем Килькин/КП

Ранее футболист и его жена Анна много лет состояли в браке, однако впоследствии приняли решение развестись. Теперь же бывшие супруги пересмотрели свои отношения и вновь решили пожениться. Для этого они выбрали романтический отель Villa d’Este. 

Подробности о непростом решении Анна рассказала в своем Instagram. «Я до последнего тянула со свадебной клятвой, чем порядком заставила нервничать организаторов», — признается она. Женщина рассказала, что долго сомневалась, однако не могла не поверить Сергею, поскольку он всегда держит свое слово. В качестве даты перезапуска отношений пара выбрала июнь 2019 года. Анна рассказала, что перед торжеством прошла около 20 километров, раздумывая, и пришла к выводу, что время, проведенное порознь, пошло ей на пользу. «Я благодарна мужчине, который стоя в стороне терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого», — написала Анна. 

Ранее Анна рассказывала, что Семак сделал ей предложение во время путешествия в самолете из Петербурга в Милан. По громкой связи футболист объявил: «Несмотря на то что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?» 

На свадьбе присутствовали дети Сергея и Анны, а также наследники тренера от предыдущего брака. 

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Анна СемакИталияСвадьбаСергей Семактренерфк Зенитфутбол
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Сергей Семак вновь женился на экс-супруге
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