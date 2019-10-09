Двухлетняя девочка умерла после отдыха в турецком отеле

Когда семья двухлетней Алли Бирчелл 12 июля вылетала из Великобритании в Турцию, ожидания были самые радужные. Путевки они взяли в пятизвездочный отель Crystal Sunset Luxury Resort and Spa, и верили, что всё там будет исключительно на «пять». Но не тут-то было.

По словам мамы, Кэти Доусон, переполненный отель был далеко не идеальным, тем более для отдыха с детьми. Еда на столах частенько стояла неприкрытая, а вокруг летали птицы. Иногда блюда подавались чуть теплыми и было непонятно – то ли они остыли, то давно стояли в жарком помещении, потому что в холодильниках нет места.

Но самое неприятное впечатление на Кэти произвел бассейн. Там она однажды заметила плавающие фекалии и, пообщавшись с другими отдыхающими, выяснила, что подобную картину они наблюдали уже не один раз. Когда туристы приводили к бассейну сотрудников отеля, те вылавливали «какахи» сачком и на этом всё заканчивалось –санитарная обработка не проводилась и даже воду в бассейне не меняли.

Отпуск, к счастью, пролетел быстро, и, вернувшись домой в Манчестер, Кэти наконец-то выдохнула: казалось, что отпуск в условиях антисанитарии завершился без последствий. Но на пятый день маленькой Алли стало плохо. Спазмы желудка, диарея, потеря аппетита и вялость – мама надеялась, что это просто пищевое отравление и скоро всё пройдет. Но 30 июля девочку госпитализировали и результаты обследования всех шокировали.

Выяснилось, что малышку поразил шига-токсин, производимый кишечной палочкой, и это привело к развитию у нее смертельного гемолитического уремического синдрома – заболевания, поразившего кровь и кровеносные сосуды, вызвавшее почечную недостаточность и сильное повреждение головного мозга. Убитой горем Кэти пришлось принять нелегкое решение об отключении девочки от аппарата жизнеобеспечения. 3 августа маленькая фанатка Свинки Пеппы умерла.

Учитывая, что симптомы заражения кишечной палочкой могут проявиться у человека через 4-6 дней, Алли, скорее всего, подхватила её именно в отеле. Тем не менее, Кэти до сих пор винит в случившемся себя — из-за того, что не повезла дочь в больницу сразу же, как только у нее появились симптомы. 1 октября она впервые решилась рассказать о постигшем семью несчастье на своей странице в Facebook.

«Если у вас есть ребенок до пяти лет или пожилой родственник, у которого: кровь в стуле, слабость, бледность, отеки, головная боль, пожалуйста, отвезите их в больницу и скажите, что вы подозреваете типичный гемолитико-уремический синдром (аГУС). Лучше ошибиться и не нуждаться в лечении, чем проигнорировать это и итоге прийти к тому, что случилось с Алли. Не стесняйтесь и расскажите об аГУС. Чем больше людей знает об этом, тем лучше. Случившееся ранило наши сердца и, если я смогу сделать так, чтобы это не повторилось с кем-то другим, значит смерть Алли была не напрасной», — написала Кэти Доусон.

Напомним, что туристы часто возвращаются из Турции с кишечными инфекциями или вирусами вроде Коксаки. Помимо болезней для детей большую опасность представляют и бассейны в отелях. 28 августа в Турции умерла 12-летняя Алиса из Санкт-Петербурга, чью руку засосало в трубу бассейна, а 3 сентября в отеле Maya World Beach в городе Окурджалар утонула пятилетняя Люба из Плесецка.