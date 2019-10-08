Клявер поздравил падчерицу Савельевой с замужеством

Падчерица Саши Савельевой — 24-летняя Анастасия — вышла замуж в Тель-Авиве. Избранником модели стал ирландский бизнесмен Стивен Мерфи. Молодожены поженились в минувшее воскресенье, 6 октября. Отец девушки — Кирилл Сафонов не смог пропустить важное событие в жизни наследницы. В Израиль 46-летний актер прилетел вместе с женой и семимесячным сыном Леоном.

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На личной страничке в Instagram уже после свадебной церемонии падчерица Саши Савельевой показала, какой подарок преподнес ей новоиспеченный супруг. Стивен подарил возлюбленной бриллиантовое кольцо. Сама Анастасия не стала скрывать, что украшение пришлось ей по вкусу.

Девушка опубликовала первое портретное свадебное фото с женихом, признавшись ему в чувствах. Молодоженов с супружеством поздравил и Денис Клявер. Певец обратился к дочери Кирилла Сафонова, оставив комментарий под свежим снимком на ее страничке в микроблоге.

«От души поздравляю!! Счастья бесконечного», — отметил Клявер.

К слову, на свадьбу падчерицы Саша Савельева пришла в золотом платье с разрезом до середины бедра и черных босоножках. Певица поделилась с подписчиками видеороликом с торжества. Однако съёмка проходила на балконе, поэтому в кадр попал только Кирилл Сафонов. Молодожены попросили гостей отказаться от любительских кадров на вечеринке.