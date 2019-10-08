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Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II

Им Ее Величество называют во время официальных мероприятий.

Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
Стало известно кодовое имя Елизаветы II ФОТО: Global Look Press

Служба безопасности королевы рассекретила ее «кодовое» имя, которым Ее Величество обозначают во время перемещения в людных местах. Не секрет, что монархиня не может передвигаться самостоятельно, не уведомив перед этим свой маршрут с сотрудниками, отвечающими за безопасность.

Недавно секретная служба поделилась интересными подробностями. Оказывается, между собой королеву величают литерой «S». Именно так офицеры безопасности называют «объект», передавая друг другу сведения о его передвижениях.

Сотрудники всегда находятся поблизости, хоть и бывают незаметны простым людям. Перед выходом «S» они проводят разведку по всему маршруту, а потом тщательно сопровождают Елизавету II и членов королевской семьи.

Кстати, «S» — образовалось от Шэрон — Sharon. Это же подтвердил и королевский историк Хьюго Викерс, который отметил, что, несмотря на такое обычное имя, весьма вероятно, что королеву называют именно так, сообщает сайт Радио «КП».

Историк отметил, что часто прозвища известных персон звучат по хулигански и за ними сложно узнать о ком именно идет речь.

«Цель любого прозвища — быть запоминающимся и в то же время скрывать личность. Впрочем, «S» может просто обозначать суверена», — цитирует историка The Sun.

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Елизавета IIкоролева
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Служба безопасности рассекретила «кодовое» имя Елизаветы II
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