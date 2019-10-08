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Битва окончена: лейбл Тимати лишил рэпера L’One имени и песен

Молодой артист проиграл в суде представителям Тимати.

Битва окончена: лейбл Тимати лишил рэпера L’One имени и песен
имени и песен. фото: globallookpress

В этом году репутация лейбла Black Star заметно поблекла. Артисты бегут от лейбла, который основал Тимати, со скандалом. Ранее пустился в самостоятельное плавание Егор Крид. А летом последовал его примеру рэпер L’One, который заявил о прекращении сотрудничества с Black Star. И тут разгорелся очередной скандал, так как согласно договору, артист не имеет права исполнять свои песни и выступать под своим творческим псевдонимом. Если он покидает организацию, то должен выкупить треки, чтобы их петь.

В соцсетях исполнитель, настоящее имя которого Леван Горозия, заявил, что контракт с лейблом был нечестным. Он не знал, что из его гонораров вычитали приличные суммы. В итоге клипы и записи песен он оплачивал из своего кармана. Мирным путем возникшие разногласия решить не удалось, поэтому рэпер подал в суд на лейбл Тимати. 8 октября в Мещанском суде состоялись разбирательства касательного этого дела.

Левану не удалось доказать свою правоту. Даже поддержка опытных адвокатов не помогла артисту. Тем временем Сергей Жорин, представляющий в суде лейбл Тимати, отметил, что договор предусматривал именно отчуждение исключительных прав. «На протяжении семи лет Горозия получал достаточно большой процент, при этом он не вкладывал никаких средств», — сказал юрист, цитирует его слова агентство «Москва».

Также в суде было сказано, что что подписанный Леваном контракт предполагает, что все исполненные им песни принадлежат лейблу, а L’One подписывал контракт «в трезвой памяти». Пока неизвестно, будет ли рэпер оспаривать решение суда. К слову, уже в другом, Хамовническом суде, был принят еще один иск рэпера к лейблу. На этот раз он требует уже 147 миллионов рублей.

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Битва окончена: лейбл Тимати лишил рэпера L’One имени и песен
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