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Лариса Гузеева призналась, что иногда делит постель с Розой Сябитовой

Своими откровениями ведущая шоу «Давай поженимся» поделилась во время съемок передачи, чем очень удивила не только зрителей, но и свою коллегу.

Лариса Гузеева призналась, что иногда делит постель с Розой Сябитовой
Лариса Гузеева в очередной раз удивила публику ФОТО: Global Look Press

Лариса Гузеева в очередной раз удивила окружающих. На съемках последней программы «Давай поженимся» она пустилась в откровения.

На этот раз искали вторую половинку для вдовца, бывший офицер морской авиации. Владимиру уже 75 лет, но он все еще крепкий и активный мужчина, продолжает работать. И, самое главное, открыт для новых отношений и даже хочет жениться.

Одной из кандидаток на звание невесты стала жительница Санкт-Петербурга — Галина. Женщина находится в предпенсионном возрасте и у многих в студии возникло сомнение, нужен ли Галине муж, который ей в отцы годится. Однако выяснилось, что женщина живет одна, потому что ее взрослая дочь уже давно съехала от нее.

Лариса Гузеева призналась, что понимает людей, которые ищут вторую половинку, ведь жить в одиночестве не только грустно, но и опасно. Телеведущая привела в пример свою семью, где все заняты, а она иногда остается в одиночестве.

Телеведущая не стала скрывать, что боится ночевать одна и приглашает в гости коллегу Розу Сябитову. Сваха не отказывает в такой просьбе и с удовольствием приезжает на ночевку.

На этот откровения не закончились. Гузеева добавила, что спят они в одной кровати, в пижамках, под разными одеялами. Как правило такие ночевки заканчиваются разговорами до утра.

Подобные признания очень удивили Сябитову. Отрицать данный факт она не стала, а из всего вышесказанного подтвердила, только то, что у коллеги большой двухэтажный дом, сообщает сайт argumenti.ru.

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«Давай поженимся!»Лариса ГузееваРоза Сябитова
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Лариса Гузеева призналась, что иногда делит постель с Розой Сябитовой
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