Турецкие отели больше не принимают россиян: нет свободных мест

Популярный курорт Анталья в августе этого года побил свой личный рекорд и поток туристов не снижается до сих пор.

Россияне полюбили отдых в Турции. Несмотря на то, что лето закончилось и дети сейчас ходят в школу, туроператоры отмечают небывалый ажиотаж на путевки в Турцию. В этом месяце, по сравнению с октябрем 2018 года, наши соотечественники купили на 20% путевок больше.

Чартерные рейсы в первой половине октября летают в Анталью полностью загруженными. Как сообщили «Интерфаксу» в агентстве «Интурист», можно было бы организовать дополнительные чартеры, но проблема заключается в том, что туристов просто негде будет размещать – отели ведь тоже переполнены.

Не все, но некоторые отели Антальи, по данным агентства, вынуждены были приостановить продажи мест в связи с тем, что их просто нет. Впрочем, летом всё было еще хуже. Хуже для самих отдыхающих, но лучше для отелей, ведь 22 августа число отдыхающих, принятых на этом курорте с начала года, достигло 10 миллионов человек.

Между тем, далеко не всегда отдых в Турции приносит людям радость. Порой путешествие заканчивается несчастьем, после которого людям неприятно даже слышать название этой страны. 28 августа в Турции умерла 12-летняя петербурженка Алиса, чью руку засосало в трубу бассейна отеля SunHill в окрестностях Бодрума. 3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach в городе Окурджалар утонула пятилетняя Люба из Архангельской области.