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Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Ранее шоумен выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком, и оказался в больнице.

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
Бари Алибасов. фото: globallookpress.com

В начале лета неприятная ситуация произошла с Бари Алибасовым. 72-летний продюсер оказался в больнице с серьезным отравлением и ожогами пищевода. Медикам, по некоторым данным, даже пришлось ввести его в медикаментозную кому, чтобы спасти. Но спустя неделю он выписался из больницы. Его поведение насторожило общественность. В итоге артисту пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Как оказалось, он многое преувеличил в истории с отравлением и его жизни ничего не угрожало.

Однако Алибасов не остановился на проделанной работе. Он подал в суд на производителя средства для прочистки труб «Крот», которое он выпил вместо сока, а также на сеть магазинов «Ашан», где купил это средство. Продюсер потребовал 100 миллионов рублей в качестве компенсации, а также заявил, что намерен заставить компанию-производителя изменить дизайн бутылки, которая больше напоминает упаковку от сока.

8 октября Бари Каримович явился в Пресненский суд Москвы, чтобы услышать вердикт по данному делу. Однако судья оставил без удовлетворения иск артиста против «Крота», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан». Было доказано, что Алибасов случайно выпил химикат из-за своей невнимательности. А в «Ашане» заявили, что у них имеются все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот».

После заседания суда Алибасов в беседе с журналистами отметил, что накануне в Интернете прочитал, что от подобного ядовитого средства умерло порядка семи человек.

«В общем-то, решение суда должно быть такое, чтобы предотвратить эти случаи. Я уже говорил, что это не первый случай, когда от „Крота“ погибают люди», — высказался артист.

Он считает, что такие опасные продукты должны продаваться в менее красочных упаковках, сообщает Life.  Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
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