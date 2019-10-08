Новая девушка Бонда: Рами Малек признался, что целовал Дэниела Крейга

Неожиданный инцидент произошел на съемках очередного фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Рами Малек, который в этом году получил Оскар за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», стал гостем телешоу The Late Show. Во время интервью актер рассказал о работе вместе с Дэниелом Крейгом над 25-м фильмом о Джеймсе Бонде. Рами сыграет роль главного злодея, который в очередной раз попытается уничтожить агента 007.

Съемки нового «Бонда» продвигаются медленно из-за большого количества опасных и технически сложных сцен. Актеры признаются, что к концу съемочного дня они совсем без сил, и только мысль о будущей картине заставляет двигаться дальше.

На съемочной площадке бывают и совершенно курьезные ситуации. Про одну из них рассказал Рами Малек.

«Я с нетерпением ждал, когда мы вместе с Крейгом начнем работать над созданием фильма, ведь он — мой любимый Бонд, если мне можно так говорить», — сказал он.

Однажды во время репетиции фильма он вместе с Дэниелом Крейгом и режиссером Кэри Фукунагой прорабатывали детали «очень сложной сцены», сообщает сайт Dni.ru.

«Мы репетировали несколько часов, обдумывали сюжет, прорабатывали детали, и наконец-то поняли, что должны сделать. Мы так были этому рады, что обнялись, – рассказал актер. – А потом Крейг неожиданно подхватил меня и поднял вверх, и мы внезапно поцеловались. Даже не знаю, кто из нас инициировал это. Я немного подождал. Успокоился, посмотрел вниз, и спросил: «Значит, это делает меня девушкой Бонда», – поделился Рами Малек.