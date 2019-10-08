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Алика Смехова раскрыла секрет своей молодости

Она поделилась тонкостями ухода, которые помогают ей быть в отличной форме.

Алика Смехова раскрыла секрет своей молодости
Алика Смехова поделилась секретом молодости ФОТО: https://www.instagram.com/alika_smekhova/

Алике Смеховой можно позавидовать, выглядит она отлично. Многие молодые актрисы порой уступают ей. Все дело в правильном уходе и режиме дня. Недавно Смехова решила приоткрыть завесу тайны и ответить на самый интересующий подписчиков вопрос.

Она рассказала, как ей удается сохранять молодость и дала некоторые рекомендации для достижения результата. Естественно, без хорошего косметолога не обойтись. Кожа лица страдает от внешних воздействий, перелетов, питания и настоящим спасением может стать коллагенотерапия.

К ней актриса прибегает раз в год, этого хватает, чтобы сохранить упругость и молодость лица. Благодаря специальному препарату кожа насыщается коллагеном и в дальнейшем поддерживает его выработку.

«После курса лицо буквально сияет, а кожа становится гладкой и эластичной», — пишет Алика Смехова.

Подписчики единогласно согласились, что процедура должна быть очень эффективной, так как определить возраст Смеховой очень сложно, пишет сайт OA.

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Алика Смехова
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Алика Смехова раскрыла секрет своей молодости
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