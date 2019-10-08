Съемки фильма о Юлии Началовой стартовали со скандала

Один из актеров нарушил условия контракта.

Фильм о Юлии Началовой еще не завершен, а уже спровоцировал скандал. Актер Алексей Гаврилов, который должен сыграть футболиста Евгения Алдонина, второго супруга скончавшейся певицы, выложил в Сеть пост о старте съемок картины. Как пишет Собеседник, этим действием артист нарушил условия контракта, который, похоже, недостаточно внимательно прочел. Теперь мужчину ждет серьезный штраф, хотя сам пост он уже удалил.

Издание добавляет, что с самим Евгением Алдониным создатели фильма не консультировались.

Отметим, что Юлию Началову сыграет актриса Марина Орлова.

Певицы не стало 16 марта текущего года. 38-летняя женщина скончалась от острой сердечной недостаточности, наступившей в результате продолжительных болезней.

А вы ждете выхода картины про Юлию Началову?