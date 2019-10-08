Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

В начале ноября россиян ждут продолжительные выходные. Все благодаря 4 ноября – Дню народного единства. В 2019 году он выпал на понедельник и было решено прибавить его к традиционным дням отдыха.

Таким образом получается, что отдыхать россияне будут в субботу, 2 ноября, воскресенье, 3 ноября и в понедельник, 4 ноября.

Праздничный день не будет переноситься на следующие выходные, и первая рабочая неделя нового месяца будет четырехдневной, сообщили в Федеральном ведомстве по труду и занятости.

Это последние дни «безделья» в текущем году. Следующие затяжные выходные россиян ждут только в 2020 году на новогодних каникулах, пишет сайт argumenti.ru.

День народного единства в России стал красным днем календаря 14 лет назад. Его было решено отмечать официально, так появился еще один выходной.

События этого праздника уходят своими корнями глубоко в историю, в далеком 1612 году Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский освободили Москву от вторжения поляков.

В этот же день у православных принято почитать икону Казанской Божьей Матери. По преданию, именно данная святыня была в руках у Пожарского, когда от отправился отстаивать Китай-город, сообщает сайт Радио «КП».