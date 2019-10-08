В каком регионе России чаще всего умирают алкоголики

Согласно статистике, спиваются в нашей стране обычно мужчины – их в три раза больше, чем женщин.

Самым неблагополучным в плане взаимоотношений с алкоголем регионом России на сегодняшний день является Чукотский автономный округ. В 2018 году на каждые 10 000 местных жителей приходилось 13 случаев гибели людей в результате употребления горячительных напитков, то есть каждая девятая смерть была вызвана именно этой вредной привычкой.

Второе место в этом печальном рейтинге, по данным РБК, занимает Магаданская область — там на 10 000 жителей приходится десять мертвых пьяниц (один алкоголик на 11 смертей). Третье место достается Ивановской области, в которой девять из 10 000 человек умерли после употребления спиртного.

А вот за Ингушетию, к примеру, можно порадоваться, ведь там в 2018 году случаев смерти из-за алкоголя зафиксировано не было.

Также сообщается, что на каждые 100 000 человек населения у нас в стране приходится 735 случаев смерти мужчин трудоспособного возраста и 230 случаев смерти женщин. При этом мужчины в 70 процентах случаев умирают именно от отравления спиртными напитками.