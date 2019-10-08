Сериал «Южный парк» удалили из китайского Интернета

Эпатажный мультсериал для взрослых «Южный парк» снова попал в эпицентр скандала. На этот раз на анимационное шоу ополчились власти Китая. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, из китайского сегмента Интернета в последние сутки удаляются все упоминания об этом сериале, включая его эпизоды и их обсуждения.

Причиной стала одна из новых серий, в которой создатели «Южного парка» высмеяли Голливуд, снимавший специальный контент, который должен пройти цензуру правительства КНР. Мультипликаторы, как обычно, посмеялись над социальным явлением, но после этого та самая цензура набросилась на них в реальной жизни. Даже из китайских социальных сетей удалены все упоминания об американском шоу.

Кстати, ранее чиновники этой страны так же «почистили» всё, что было связано с Винни-Пухом. Медвежонок не угодил местной цензуре из-за того, что многие пользователи Интернета сравнивали с ним президента Китая Си Цзиньпина.

Создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун шуточно извинились перед китайским правительством в Twitter.

«Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си совсем не похож на Винни-Пуха. Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая. Теперь мы хорошие, Китай?» — говорится в их сообщении.

Напомним, что по длительности «Южный парк» среди американских мультсериалов уступает только «Симпсонам». Его выпускают с 1997 года. Главные герои — четыре школьника, что не мешает данному шоу постоянно использовать мат, извращения и неудобные социальные темы.