На вокзалах перестанут брать деньги за посещение туалета

В РЖД устали от жалоб пассажиров и поняли, что услуга «санитарная комната» не приносит прибыли.

Туалеты на всех российских вокзалах, где останавливаются поезда дальнего следования, с 1 января 2020 года станут бесплатными. Об этом объявила дирекция железнодорожных вокзалов РЖД. В ведомстве также рассказали, почему было принято это решение, которое несомненно обрадует многих пассажиров.

О том, чем раньше люди были не довольны, мы все прекрасно знаем. Кому-то не нравилось, что за посещение туалета в принципе нужно платить, а наиболее притязательных возмущало то, что в некоторые туалеты (особенно на старых вокзалах) даже бесплатно заходить страшно, не то, что за деньги.

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Наслушавшись жалоб, а также проанализировав финансовые показатели, РЖД пришли к выводу, что услуга «санитарная комната» убыточна, а потому лучше сделать ее бесплатной — так и дирекция железнодорожных вокзалов перестанет подвергаться критике, и посетители вокзалов будут довольны.

На 80 железнодорожных вокзалах РЖД в туалеты уже сейчас можно ходить бесплатно, а с 1 января следующего года свои двери для посетителей «распахнут» все уборные, находящиеся на балансе региональных дирекций.