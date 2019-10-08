Пропавшую дочь режиссера «Убойной силы» нашли в Санкт-Петербурге

Три дня девушка не выходила на связь с близкими.

Виктор Бутурлин является режиссером таких сериалов, как «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила». 73-летний режиссер даже не подозревал, что в его семье может произойти что-то достойное детективного сюжета. Его 24-летняя дочь Анастасия пропала 5 октября. Девушка ушла из дома, чтобы встретиться с друзьями, и не вернулась. Она должна была вернуться вечером, но родители ее так и не дождались.

Взволнованный Бутурлин обратился в полицию, сообщал канал «Рен-ТВ». Невозможно даже представить, что пережил режиссер за три дня, которые отсутствовала его дочь. Но к 13 часам 8 октября на странице девушки в соцсети появилась надпись, что она пришла домой в Санкт-Петербурге и что с ней все в порядке.

«Вернулась домой, все со мной хорошо», — значится в ее аккаунте.

Дочь режиссера тоже выбрала творческую профессию — учится в Санкт-Петербургском государственном институте культуры на третьем курсе факультета реставрации. Преподаватели отзываются об Анастасии исключительно положительно.

Стоит отметить, что пока сам Бутурлин не прокомментировал ситуацию. Возможно, что между ним и наследницей произошла ссора, поэтому она и ушла из дома. Подробности случившегося выясняются.