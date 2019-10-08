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56-летний Леонид Громов мечтает о ребенке от молодой жены

Свадьбу с Марией, которая младше его на 20 лет, они сыграли в 2018 году.

56-летний Леонид Громов мечтает о ребенке от молодой жены
Громов хочет детей от молодой жены/globallookpress.com

Актер Леонид Громов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова 56-летний актер рассказал о своей молодой супруге, которая младше его на 20 лет.

Леонид Громов. Фото
Громов хочет ребенка от новой супруги/globallookpress.com

Девушку зовут Маша. Она учитель по образованию. Как сказала сама Маша, которая присутствовала в студии, при первом взгляде она и подумать не могла, что в итоге они сыграют свадьбу. Они узаконили свои отношения в прошлом году и сейчас безумно счастливы вместе.

По словам Леонида Громова, его жену нисколько не смущает их серьезная разница в возрасте. Родители девушки также одобрили выбор дочери, познакомившись с известным актером.

«Все мои попытки признаться в любви и сказать, что давай мы будем вместе, она держала первые полгода в запрещенных темах. Признавался в итоге в чувствах я по капельке. Мы узаконили отношения только в 2018 году», — заявил актер и признался, что и он, и супруга мечтают об общих детях.

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Тэги:

Борис КорчевниковЛеонид ГромовМария ГромоваПрограмма "Судьба человека"
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56-летний Леонид Громов мечтает о ребенке от молодой жены
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