Экс-король Малайзии предлагал русской жене 900 тысяч долларов ежегодно

Но Оксана Воеводина отвергла условия сделки и пытается настоять на своих условиях.

Брак Мухаммада V и Оксаны Воеводиной не продержался и года. Свадьба королевы красоты и султана Мухаммада V состоялась в ноябре 2018-го. Вскоре россиянка уже носила под сердцем наследника престола, а еще через некоторое время последовало громкое расставание. Во время отдыха в Швейцарии супруги серьезно поссорились, и король начал вести себя странно.

«Нам было очень жаль Оксану, которой пришлось перенести такие испытания, будучи беременной. По факту муж бросил ее на четвертом месяце! – признаются друзья семьи. – Ее успокаивали и давали силы только мысли о малыше. А для того, чтобы вернуться в Россию, пришлось продать обручальное кольцо», – рассказал источник «Комсомольской правды».

До последнего россиянка пыталась вернуть семью. Прямого контакта с супругом не было, только переписка с адвокатами. Но, даже пройдя подобные унижения, девушка была готова все простить.

«Оксана забыла все обиды ради того, чтобы их будущий сын родился и рос в полной семье», – говорит друг семьи.

Однако ответом Оксане стало письмо от адвокатов короля, в котором они предлагали решить проблему с помощью финансов. Мухаммад V, на тот момент король Малайзии, оценил расставание с беременной супругой в 75 тысяч долларов в месяц (4 млн 872 тысячи рублей по текущему курсу). Помимо этого, мужчина обещал купить Оксане и сыну жилье, предоставлять медицинскую помощь от специалистов во время беременности.

Воеводина отвергла предложения, но адвокаты настаивали на том, чтобы русская красавица согласилась на «выгодную сделку» и обратила внимание на «щедрое предложение»

«Сумма расходов за год составит более 900 тысяч долларов», – торговались юристы.

В итоге экс-монарх принял решение взять паузу, а молодая мать осталась один на один со своими проблемами.

Сейчас друзья Оксаны Воеводиной помогают девушке решить вопрос с разводом и алиментами, ведь экс-король Малайзии развелся только по исламским традициям, трижды произнеся слово «талак». В России такой способ расторжения брака юридически не признается.

По словам друзей россиянки, ни одно из своих обещаний Мухаммад V не сдержал. В свою очередь финансовые требования Воеводиной юристы мужчины встретили в штыки. Они были возмущены тем, что на содержание общего сына Леона Оксана требует 2 млн в месяц и недвижимость на сумму 700 миллионов (все в рублях). Все это Воеводина готова принять в качестве отступных от монаршей особы, пишет сайт argumenti.ru.

Сама Оксана не стала комментировать новость, а лишь призвала супруга вспомнить о сыне.

«Экс-король Малайзии впервые стал отцом в 49 лет, и очень странно, что он так некрасиво поступил с матерью своего ребенка», – сетуют друзья Оксаны.