Эксперт не верит в исчезновение крафтового пива с прилавков

Если в новом европейском техрегламенте нет определения этого продукта, то и объявить его «вне закона» не будет повода.

Любителям пива в нашей стране, равно как и владельцам частных пивоварен, пока не стоит волноваться из-за слухов о том, что крафтовое пиво скоро станет запрещенным продуктом, его нельзя будет производить и, соответственно, негде будет купить.

По мнению члена президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства («Опора России») Алексея Небольсина, этого не случится.

«Проблемы никакой нет. Определения крафтового пива на данный момент нет, но оно существует. Его определения не будет после вступления в силу технического регламента, но, естественно, оно будет существовать», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в 2021 году вступит в силу техрегламент о безопасности алкогольной продукции, принятый Советом Евразийской экономической комиссии. В нем будут присутствовать определения для различных видов алкоголя, включая пиво и пивные напитки, однако крафтовое пиво в документе не упоминается.

Для тех, кто к числу любителей пива не относится, поясняем: крафтовое пиво от обычного отличается тем, что варят его не на заводах, а на небольших пивоварнях. Крафт изготавливается по оригинальной рецептуре с соблюдением давних традиций. Во вкусе пива при этом могут чувствоваться нотки шоколада, фруктов, пряностей и прочие «изюминки».