НОВОСТИ

Эксперт не верит в исчезновение крафтового пива с прилавков

Если в новом европейском техрегламенте нет определения этого продукта, то и объявить его «вне закона» не будет повода.

Эксперт не верит в исчезновение крафтового пива с прилавков
Крафтовое пиво не запретят, считает эксперт. Фото: Instagram / @friendsbar_arh

Любителям пива в нашей стране, равно как и владельцам частных пивоварен, пока не стоит волноваться из-за слухов о том, что крафтовое пиво скоро станет запрещенным продуктом, его нельзя будет производить и, соответственно, негде будет купить.

По мнению члена президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства («Опора России») Алексея Небольсина, этого не случится.

«Проблемы никакой нет. Определения крафтового пива на данный момент нет, но оно существует. Его определения не будет после вступления в силу технического регламента, но, естественно, оно будет существовать», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в 2021 году вступит в силу техрегламент о безопасности алкогольной продукции, принятый Советом Евразийской экономической комиссии. В нем будут присутствовать определения для различных видов алкоголя, включая пиво и пивные напитки, однако крафтовое пиво в документе не упоминается.

Для тех, кто к числу любителей пива не относится, поясняем: крафтовое пиво от обычного отличается тем, что варят его не на заводах, а на небольших пивоварнях. Крафт изготавливается по оригинальной рецептуре с соблюдением давних традиций. Во вкусе пива при этом могут чувствоваться нотки шоколада, фруктов, пряностей и прочие «изюминки».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

алкогольалкогольный напитокпиво
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эксперт не верит в исчезновение крафтового пива с прилавков
Интересно?
Поделись с друзьями: