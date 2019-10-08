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Ушедший из семьи Леонид Громов до сих пор не наладил отношения с сыном

После развода с женой актер практически перестал видеться с ребенком.

Ушедший из семьи Леонид Громов до сих пор не наладил отношения с сыном
Громов в тяжелых отношениях с сыном/globallookpress.com

Актер Леонид Громов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих непростых отношениях с сыном от заслуженной артистки России Татьяны Аугшкап. Иван Громов сейчас достаточно известный актер. Из семьи Леонид Громов ушел, когда ребенку было всего шесть лет.

Леонид Громов. Фото
Громов в тяжелых отношениях с сыном/globallookpress.com

Как сказал Громов, он пытался чаще видеться с сыном, но бывшая супруга вставляла палки в колеса. «Чтобы появиться в доме у сына и моей бывшей жены, мне надо было что-то заработать. С работой все буксовало. Ничего там особенного не было в плане заработка. Когда я приходил, то слышал много претензий в свой адрес. Годы прошли, но все равно были какие-то странные упреки в лицо от бывшей супруги, что меня, конечно, не устраивало», — сказал актер.

По словам Леонида Громова, они так до сих пор до конца и не выяснили отношения с ребенком. Из-за этого не все гладко.  При этом он считает, что все у них впереди. Им еще удастся поговорить и решить какие-то спорные моменты.

«Надеюсь, что мы встретимся и все обсудим», — заметил популярный актер.

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Тэги:

Борис КорчевниковИван ГромовЛеонид ГромовПрограмма "Судьба человека"Татьяна Аугшкап
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Ушедший из семьи Леонид Громов до сих пор не наладил отношения с сыном
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