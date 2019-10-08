Ушедший из семьи Леонид Громов до сих пор не наладил отношения с сыном

Актер Леонид Громов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих непростых отношениях с сыном от заслуженной артистки России Татьяны Аугшкап. Иван Громов сейчас достаточно известный актер. Из семьи Леонид Громов ушел, когда ребенку было всего шесть лет.

Как сказал Громов, он пытался чаще видеться с сыном, но бывшая супруга вставляла палки в колеса. «Чтобы появиться в доме у сына и моей бывшей жены, мне надо было что-то заработать. С работой все буксовало. Ничего там особенного не было в плане заработка. Когда я приходил, то слышал много претензий в свой адрес. Годы прошли, но все равно были какие-то странные упреки в лицо от бывшей супруги, что меня, конечно, не устраивало», — сказал актер.

По словам Леонида Громова, они так до сих пор до конца и не выяснили отношения с ребенком. Из-за этого не все гладко. При этом он считает, что все у них впереди. Им еще удастся поговорить и решить какие-то спорные моменты.

«Надеюсь, что мы встретимся и все обсудим», — заметил популярный актер.