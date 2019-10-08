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Пугачёва поздравила дочь Игоря Николаева, назвав ее «очаровашкой»

Веронике исполнилось четыре года.

Пугачёва поздравила дочь Игоря Николаева, назвав ее «очаровашкой»
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

8 октября свой день рождения отмечает маленькая наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. На личной страничке в Instagram мама юной именинницы опубликовала свежий фотоотчет, поздравив единственную дочь с четырехлетием. По словам певицы, она гордится своей Вероникой, которая растет талантливой и одаренной девочкой.

«С Днем рождения, доченька! Четыре года счастья, четыре года радости и любви!!! Будь здорова и счастлива, наша маленькая единорожка-пони-певица-танцордиско-актриса-учительница-врач!! Мы любим тебя!» — отметила супруга композитора.

Одной из первых дочку близкого друга семьи — Игоря Николаева — поздравила Примадонна отечественной эстрады. Вероника младше двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина всего на два года. В сентябре Гарри и Лизе исполнилось шесть лет. В комментариях под свежими снимками именинницы артистка обратилась к Юлии Проскуряковой, не забыв о личном празднике ее наследницы.

«Поздравляем нашу очаровашку!!» — отметила Алла Борисовна, передав имениннице привет через ее маму.

Ранее Юлия рассказывала о том, что маленькая Вероника проявляет интерес к языкам, малышка учит английский. А дети Аллы Пугачевой уже бегло говорят на французском. Не уступает своим племянникам и Клавдия Земцова. Дочка Кристины Орбакайте увлекается испанским.

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Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиИгорь НиколаевЮлия Проскурякова
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Пугачёва поздравила дочь Игоря Николаева, назвав ее «очаровашкой»
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