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Причиной выписки Заворотнюк могло стать неэффективное лечение

Сотрудник детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина Игорь Долгополов рассказал, что пациенты с глиобластомой живут не больше двух лет.

Причиной выписки Заворотнюк могло стать неэффективное лечение
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BuvrLGoFMfg/

Врач-онколог назвал предположительные причины выписки из больницы Анастасии Заворотнюк. Напомним, 8 октября сразу несколько СМИ заявили, что актрису якобы выписали из медучреждения, где она проходила лечение от рака ранее, а затем перевели в другую клинику. По иной информации, звезда «Моей прекрасной няни» и вовсе отправилась домой.

Онколог Игорь Долгополов предположил, что одной из наиболее вероятных причин выписки является неэффективное лечение звезды. Он рассказал, что знает – Анастасия уже достаточно давно проходит лечение, но улучшений в ее состоянии не наблюдается. Если родственники приняли решение выписать артистку из клиники, значит, по рассуждениям Долгополова, это свидетельствует либо о том, что лечение не помогает, либо специалисты приняли это решение, дабы дать пациенту перерыв.

Долгополов также рассказал телеканалу «Звезда», что, по примерным подсчетам, люди с диагнозом «глиобластома» (факт наличия глиобластомы у Заворотнюк до сих пор не подтвержден родственниками) живут не более двух лет. Для того, чтобы понять, что именно стало причиной выписки, по мнению врача, достаточно «отсчитать этот период времени от точной даты постановки диагноза».

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Причиной выписки Заворотнюк могло стать неэффективное лечение
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