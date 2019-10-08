Миро рассчитывает увидеть через неделю Заворотнюк у Малахова

Скандальный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» высказалась по поводу возможной выписки из больницы актрисы Анастасии Заворотнюк. Она считает, что буквально через неделю звезду «Моей прекрасной няни» можно будет увидеть на программе у телеведущего и шоумена Андрея Малахова.

Как сказала Миро, еще неделю назад у нее возникли сомнения, а не разводка ли вся история с болезнью Заворотнюк. Очень странно, как говорит она, что сначала у человека якобы отказывают органы, а потом его выписывают каким-то чудодейственным образом из больницы.

«Серьёзно? Так бывает? Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было ещё в истории медицины. Кроме того, озвученный диагноз неизлечим, к сожалению. Этот вид просто не поддаётся никакой терапии. Вылечиться от него невозможно», — заявила Лена Миро.

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Отметим, что родные Анастасии Заворотнюк не дают комментариев относительно здоровья актрисы. В то же время звезду могли выписать из «Европейского медицинского центра» и перевести на лечение в другую клинику. Только чем это вызвано, не очень понятно.

За последнее время о возможной болезни Анастасии Заворотнюк было сказано очень много. Некоторые журналисты писали, что ее дни сочтены и в скором времени звезда умрет. Затем через друзей стала появляться информация, что все на самом деле не так и печально. Звезде даже предрекли возвращение на большие экраны. СМИ также изменили вектор развития. Их новости стали более осторожными. Ясно, что только родственники актрисы смогут пролить свет на эту ситуацию, но они упорно отказываются от комментариев.