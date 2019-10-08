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Бородина трое суток провела в больнице рядом с дочерью

Телеведущая рассказала, что в критический момент обратилась с Мару в платную клинику и не жалеет об этом.

Бородина трое суток провела в больнице рядом с дочерью
Маруся Бородина/Фото: https://www.instagram.com/p/B2r2YjnItf0/

Ксения Бородина поделилась в подписчиками подробностями госпитализации старшей дочери Маруси. В stories телеведущая рассказала, что в общей сложности провела с дочерью в больнице после удаления аппендицита три дня. Для лечения семья выбрала платную клинику – Бородина вспомнила, что в свое время обращалась и в государственные медучреждения и считает, что там встречаются хорошие врачи, но в критической ситуации для нее было важнее достойное отношение, а в госклиниках «обслуживание оставляет желать лучшего».

Сейчас, подчеркивает Ксения, опасность миновала – Маруся находится дома и активно лечится.

«Спасибо огромное всем за пожелания, за беспокойства, за теплые слова. Мару дома, все нормально, мы лечимся. На тренировки же дочь сможет вернуться только через месяц», — разъяснила она.

Напомним, накануне телеведущая рассказала, что ее дочь — 10-летняя Маруся была госпитализирована с аппендицитом. Ребенка увезли на скорой помощи прямо из школы. Врачи быстро приняли решение оперировать девочку. Процедура удаления аппендицита продлилась 40 минут.

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Бородина трое суток провела в больнице рядом с дочерью
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