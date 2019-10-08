Годовалая дочь Лазарева растет упертой и требовательной

Музыкант Сергей Лазарев заявил, что его годовалая дочь Аня, которую он целый год скрывал от общественности, очень требовательная и упертая девочка. При этом его старший сын Никита к малышке отца не ревновал. Он очень обрадовался, когда узнал, что у него будет сестра.

«Хотя я переживал, что будет соперничать за внимание. Он чуткий, понимающий и добрый мальчик. Любит наблюдать за Анечкой, приносит ей свои игрушки, аккуратно держит на ручках», — рассказал Сергей Лазарев.

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Сейчас Лазареву в заботах о дочери помогает любимая мама Валентина Викторовна. Кстати, она также не сразу узнала, что в семье ее сына произошло пополнение. При этом мама певца говорит, что ее сын прекрасный отец – он может, к примеру, сам поменять малышке подгузник или приготовить еду.

По словам мамы музыканта, рождение дочери изменило ее сына. Он стал очень ответственным. Старается в каждую свободную минуту побыть с любимыми детьми. Сейчас в семье две няни. Каждая из них помогает Лазареву и его матери. Не надо забывать, что у музыканта насыщенный гастрольный график, поэтому порой он уезжает из дома, сообщает «СтарХит».