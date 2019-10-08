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Защита Бари Алибасова настаивает на экспертизе упаковки «Крота»

8 октября состоится новое судебное заседание по скандальному делу известного продюсера.

Защита Бари Алибасова настаивает на экспертизе упаковки «Крота»
Бари Алибасов считает, что бутылка средства «Крот» очень похожа на сок или йогурт. Фото: АГН Москва/Global Look Press

Вечером 8 октября в Пресненском районном суде Москвы состоится заседание по иску Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб «Крот», а также к сети гипермаркетов «Ашан». Сторона пострадавшего продюсера представит факты, где и как мужчиной была куплена злополучная бутылка.

«Адвокат, представляющий интересы Бари Алибасова, будет настаивать на проведении экспертизы упаковки «Крота» на предмет соответствия нормам и требованиям законодательства», — сообщил PR-директор скандального продюсера Вадим Горжанкин.

Истцы настаивают, что продавец и изготовитель средства для прочистки труб вводят суд в заблуждение, предоставив недостоверные доказательства безопасности товара. Как следствие, правомерность нахождения «Крота» на полках магазинов ставится ими под сомнение.

Напомним, Алибасов собирается получить с ответчиков денежную компенсацию в размере 100 миллионов рублей – в 85 млн он оценил нанесенный вред здоровью, а в 15 млн – моральный ущерб. Кроме того, он надеется добиться изменения дизайна упаковки средства, так как ранее утверждал, что выпил его, перепутав с соком.

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"Крот"Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеЗдоровье Бари Алибасова
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Защита Бари Алибасова настаивает на экспертизе упаковки «Крота»
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