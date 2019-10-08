Защита Бари Алибасова настаивает на экспертизе упаковки «Крота»

Вечером 8 октября в Пресненском районном суде Москвы состоится заседание по иску Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб «Крот», а также к сети гипермаркетов «Ашан». Сторона пострадавшего продюсера представит факты, где и как мужчиной была куплена злополучная бутылка.

«Адвокат, представляющий интересы Бари Алибасова, будет настаивать на проведении экспертизы упаковки «Крота» на предмет соответствия нормам и требованиям законодательства», — сообщил PR-директор скандального продюсера Вадим Горжанкин.

Истцы настаивают, что продавец и изготовитель средства для прочистки труб вводят суд в заблуждение, предоставив недостоверные доказательства безопасности товара. Как следствие, правомерность нахождения «Крота» на полках магазинов ставится ими под сомнение.

Напомним, Алибасов собирается получить с ответчиков денежную компенсацию в размере 100 миллионов рублей – в 85 млн он оценил нанесенный вред здоровью, а в 15 млн – моральный ущерб. Кроме того, он надеется добиться изменения дизайна упаковки средства, так как ранее утверждал, что выпил его, перепутав с соком.