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Заворотнюк тайно выписали из больницы еще несколько дней назад

Решение о выписке в выходной приняли родственники актрисы, чтобы привлекать к процессу меньше внимания.

Заворотнюк тайно выписали из больницы еще несколько дней назад
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BdXrd2tF9oa/

СМИ сообщают о выписке страдающей от глиобластомы Анастасии Заворотнюк. По неподтвержденным данным, звезда «Моей прекрасной няни» покинула стены медицинского учреждения, в котором ранее находилась, еще в субботу, 5 октября, а известно об этом стало лишь во вторник, 8 октября. Источники прояснили журналистам, что изначально выписка планировалась на понедельник, 7 число, но родственники решили не привлекать к процессу слишком много внимания, поэтому перенесли его на выходной.

Друзья Заворотнюк рассказали «Комсомольской правде», что не могут распространяться о подробностях выписки, поскольку на детали по-прежнему наложен запрет семьей артистки. Однако, они утверждают, что новость о выписке отнюдь не приравнивается к улучшению состояния.

Директор Анастасии Марина Потапова от комментария также воздержалась. На вопрос корреспондентов она невпопад ответила «Доброго дня, спасибо вам!» и повесила трубку.

Напомним, сегодня Mash сообщил, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она ранее проходила лечение, и перевели в другое медицинское учреждение. Официальные представители, тем временем, ни опровергнуть, ни подтвердить информацию не спешат. До сих пор неизвестен и окончательный диагноз актрисы.

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Заворотнюк тайно выписали из больницы еще несколько дней назад
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