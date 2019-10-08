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Представитель Заворотнюк отказался комментировать выписку актрисы из больницы

Стас Христов ушел в глухую оборону и не захотел прояснить ситуацию.

Представитель Заворотнюк отказался комментировать выписку актрисы из больницы
Заворотнюк, по слухам, лечится от рака мозга/globallookpress.com

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов отказался прокомментировать информацию, что его подопечную выписали из больницы и она будет проходить лечение в другой клинике. Утверждается, по сообщениям некоторых СМИ, что она закончила свое лечение в Европейском медицинском центре.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Где находится Заворотнюк неизвестно/globallookpress.com

«Я не комментирую. Спасибо», — кратко ответил Стас Христов. Отметим, что все родственники Анастасии Заворотнюк также от каких-то комментариев относительно здоровья актрисы отказываются. Так до сих пор нет никакой ясности, какой же все-таки диагноз у звезды. По слухам, она проходит лечение от рака мозга.

Напомним, что впервые о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк было сказано в августе. Причем многие СМИ писали, что у звезды уже произошел отек мозга и она неоперабельная.

Утверждалось, что дни звезды «Моей прекрасной няня» якобы сочтены. Тем удивительнее сейчас видеть информацию, что актриса на самом деле выписана и продолжит лечение в другом месте.

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Представитель Заворотнюк отказался комментировать выписку актрисы из больницы
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