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Главу центра, где лечился актер Марьянов, будут судить

Следственные органы собрали достаточную доказательную базу и передали ее в исполнительный орган.

Главу центра, где лечился актер Марьянов, будут судить
Дмитрий Марьянов/Фото: https://www.instagram.com/p/BbowsxTlMQq/

Главу реабилитационного центра, в котором лечился  актер Дмитрий Марьянов, будут судить. Как рассказали журналистам в Следственном комитете, несмотря на то что руководитель «Феникса» своей вины в гибели знаменитости не признала, силовикам удалось собрать достаточную доказательную базу. Женщине вменяли «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «оставление в опасности». Сейчас многочисленные тома направлены в прокуратуру для подтверждения обвинительного заключения. После согласования документы передадут в суд, где и состоится итоговое заседание, уточняют в ведомстве.

Напомним, Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. Актер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и сильную боль в ноге. Сотрудники центра передавали всю информацию руководителю учреждения, но директор отказывалась вызывать скорую помощь. Когда же артист все же был доставлен в профильное учреждение, врачи его спасти не смогли – причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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директорДмитрий МарьяновМарьяновМарьянов смертьреабилитационный центр
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Главу центра, где лечился актер Марьянов, будут судить
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