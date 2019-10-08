Главу центра, где лечился актер Марьянов, будут судить

Главу реабилитационного центра, в котором лечился актер Дмитрий Марьянов, будут судить. Как рассказали журналистам в Следственном комитете, несмотря на то что руководитель «Феникса» своей вины в гибели знаменитости не признала, силовикам удалось собрать достаточную доказательную базу. Женщине вменяли «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «оставление в опасности». Сейчас многочисленные тома направлены в прокуратуру для подтверждения обвинительного заключения. После согласования документы передадут в суд, где и состоится итоговое заседание, уточняют в ведомстве.

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Напомним, Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года. Актер неоднократно жаловался на плохое самочувствие и сильную боль в ноге. Сотрудники центра передавали всю информацию руководителю учреждения, но директор отказывалась вызывать скорую помощь. Когда же артист все же был доставлен в профильное учреждение, врачи его спасти не смогли – причиной смерти стал оторвавшийся тромб.