Блёданс назвала 39-летнюю Боню «девочкой» номер один

Ранее Виктория Боня рассказала о том, что она сменила место жительства, переехав из Монако в Англию. Экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита обосновалась в Лондоне. При этом своим октябрьские каникулы девушка решила провести на побережье Средиземного моря. Напомним, что модель воспитывает семилетнюю дочь Анджелину Летицию. Девочка не так часто видится с отцом из-за его занятости. Однако сама Виктория поддерживает с Алексом приятельские отношения. Говоря о расставания с миллионером, актриса призналась, что ей не удалось сберечь их союз. Смерфит не хотел больше иметь детей, а сама Боня мечтала о большой семье.

По словам модели, отправившись на прогулку в Монако она впервые почувствовала себя туристом. И, это несмотря на то, что Виктория прожила в этом городе несколько лет до переезда в Лондон. Теперь появляясь на публике девушка чувствует острую потребность выглядеть хорошо и изыскано. Так, словно она приехала в гости.

«Я теперь как туристка в Монако: фотографируюсь во всех туристических местах и даже на ужин хожу на каблуках! Когда такое было?! И к чему бы это?!» — обратилась к подписчикам Боня.

На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, представ в кадре в серебристом мини-платье и босоножках на шпильке.

Боня предложила подписчикам выбрать понравившиеся им кадр из двух предложенных в Instagram-карусели снимков.

«1 или 2 фото?» — спросила поклонников Виктория.

Примечательно, что образ Виктории по-достоинству оценила ее близкая подруга Эвелина Блёданс. Ведущая программы «Секрет на миллион» сделала комплимент модели.

«Один — ты же девочка под этим номером», — заявила экс-возлюбленная продюсера Александра Сёмина.

К слову, ранее Боня приглашала Блёданс навестить ее в Лондоне или Монако. Модель подметила, что в гости Эвелина могла бы взять с собой и «солнечного» сына Семёна.