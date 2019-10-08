Артемьева высказалась о нестандартной ситуации в сюжете «Сватов»

По словам актрисы, сегодня мало кто из бабушек и дедушек согласен сидеть с внуками.

Актриса Людмила Артемьева в Instagram высказалась о сериале «Сваты», в котором она сыграла Ольгу Ковалеву. Артистка опубликовала совместный кадр с главными героями картины, которые очень полюбились зрителям.

«Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика», — заявила Людмила Артемьева.

Отметим, что недавно один из главных героев сериала актер Федор Добронравов рассказывал, что съемки на данный момент приостановлены. Снято несколько серий, но когда сериал точно выйдет на экраны, не совсем понятно.

Добавим, что многие поклонники сериала уже не верят, что лента выйдет в широкий прокат. Дело в том, что со съемок последней части прошло уже несколько лет. И-за обострения отношений между Россией и Украиной съемки в какой-то момент вообще прекращались.