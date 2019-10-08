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Умирающую Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила лечение

Актриса продолжит лечение в другой клинике.

Умирающую Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила лечение
Заворотнюк продолжит лечение в другом месте/globallookpress.com

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из «Европейского медицинского центра», где, по слухам, она проходила в течение нескольких месяцев с диагнозом рак мозга. Отметим, что до сих пор родные звезды эту информацию не подтвердили.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк будет лечиться в другой клинике/globallookpress.com

Сообщается, что Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре. При этом отмечается, что она по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии. По данным телеграм-канала Mash, лечение Анастасии продолжится в другом месте. Правда, где именно звезда сериала «Моя прекрасная няня» будет проходить лечение не сообщается.

Добавим, что вокруг состояния Анастасии Заворотнюк ходило в последние недели множество слухов. По одним данным, которые распространяли СМИ, у звезды якобы произошел отек мозга и помочь ей уже нереально.

Между тем недавно стало понятно, что СМИ чересчур сгустили краски. Заворотнюк, скорее всего, действительно была на лечении в клинике, но все не так печально, как казалось изначально. Добавим, что за последнее время многие звезды шоу-бизнеса выразили слова поддержки в адрес актрисы. Многие пожелали ей преодолеть все трудности и неприятности, если, конечно, информация о ней правдива. Известно, что звезда действительно уже в течение полугода не появляется на публике. Последний раз ее видели в Армении на открытии ювелирного салона. После этого, актриса перестала появляться на публике. В августе стало ясно, что со здоровьем у актрисы не все в порядке. После этого в СМИ и обществе поднялась самая настоящая истерия. Каждый день появлялись все новые версии о ее состоянии.

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Умирающую Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила лечение
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