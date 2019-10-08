Фадеев поздравил с днем рождения юную подопечную, которую приняли за его дочь

Продюсер Максим Фадеев в Instagram поздравил с днем рождения свою маленькую подопечную. «С днем рождения, моя муза», — заявил он. Любопытно, что многие подписчики продюсера посчитали, что это его дочь. Пользователи стали желать малышке счастья. Были даже те, кто заявил, что девочка очень похожа на Максима Фадеева.

Между тем известно, что супруга продюсера Наталья, с которой он живет вместе уже много лет, потеряла их единственную дочь из-за ошибки врачей. Позже Фадеев говорил, что многие дети, с которыми он работает, стали для него как родные. Он также говорил, что за работу с ними не может брать деньги. Кстати, ранее Фадеев уже высказывался об этой девочке. Продюсер утверждал, что скоро ее имя узнают все.

больше по теме Подольская осудила Фадеева за методы работы с музыкантами По словам певицы, так поступать с подопечными нельзя.

Известно, что у Фадеева есть сын Савва. В сентябре этого года ему исполнилось 22 года.

Отметим, что недавно известная певица Наталья Подольская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» подвергла критике Максима Фадеева. Она заявила, что у него очень жесткие методы работы с музыкантами. Именно поэтому с некоторыми он не может ужиться. Последней, кто ушел от Фадеева, стала певица Наргиз Закирова. Продюсер запретил ей исполнять песни, которые ранее для нее написал.