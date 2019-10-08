Попавшаяся на наркотиках Бочкарева объявилась после таинственного исчезновения

О том, где она скрывалась все это время, актриса рассказывать не захотела.

Исчезнувшая на некоторое время актриса Наталья Бочкарева вновь появилась в поле зрения близких и прессы. Ранее соседи звезды ситкома «Счастливы вместе» информировали, что видели Бочкареву достаточно часто. Сейчас же она перестала водить детей в школу и оставила дорогой автомобиль под окнами.

Недавно же Наталья вернулась вновь. Журналистам РБК удалось связаться с актрисой. На вопросы о своем самочувствии, она ответила, что с ней все в порядке, чувствует она себя хорошо. О дальнейших же планах она рассказывать отказалась, интригующе подчеркнув, что в скором времени общественность сама все узнает.

больше по теме Наталья Бочкарева ночью забрала все из своей студии Актриса уже довольно долгое время не выходит на связь с прессой и отказывается комментировать скандальное происшествие с запрещенными веществами.

Друг же актрисы, певец Андрей Ковалев, рассказал, что Наталья и ее адвокаты запретили ему и другим знакомым общаться с журналистами. Сам Ковалев отметил, что не считает поступки Бочкаревой странными, ведь это индивидуальное право – «залечь на дно». Сам товарищ считает, что ситуация с наркотиками со стороны выглядит странно, и надеется, что Наталью просто с кем-то перепутали.