НОВОСТИ

Страдавший от лишнего веса Иван Жидков смог похудеть на 12 килограммов

Бывший супруг Татьяны Арнтгольц признал, что был вынужден отказаться от привычного образа жизни.

Страдавший от лишнего веса Иван Жидков смог похудеть на 12 килограммов
Жидкову удалось похудеть на 12 килограммов/globallookpress.com

Актер Иван Жидков в Instagram опубликовал совместный снимок с актрисой и своей давней подругой Натальей Рудовой. Как он заметил, фотография была сделана пять лет назад. В одной из картин они играли мужа и жену. Как сказал актер, на снимке он в хорошей форме, но незадолго до этого был очень толстым и отекшим.

Оказалось, что Жидков сбросил 12 килограммов специально для съемок картины. «Я не быстро это сделал. Постепенно, но было очень сложно иногда. Я был вынужден отказать от привычного образа жизни, было больно. Наверное, я всю жизнь буду бороться сам с собой, часто я это делал на пределе своих сил (так мне казалось). Верю в то, что когда-то я смогу жить так, как хочу, а не так как получается!» — заявил Иван Жидков.

По словам известного актера, порой знакомые ему говорят, что бороться с собой не стоит. Якобы можно есть и пить все, что желает душа, а на мнения окружающих не обращать внимания.

Сам он считает такой подход неверным. К примеру, летом он был на пляже в Анапе и видел много толстых людей. После этого он понял, что надо следить за собой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АнапаИван ЖидковНаталья РудоваТатьяна Арнтгольц
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Страдавший от лишнего веса Иван Жидков смог похудеть на 12 килограммов
Интересно?
Поделись с друзьями: