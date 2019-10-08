Страдавший от лишнего веса Иван Жидков смог похудеть на 12 килограммов

Актер Иван Жидков в Instagram опубликовал совместный снимок с актрисой и своей давней подругой Натальей Рудовой. Как он заметил, фотография была сделана пять лет назад. В одной из картин они играли мужа и жену. Как сказал актер, на снимке он в хорошей форме, но незадолго до этого был очень толстым и отекшим.

Оказалось, что Жидков сбросил 12 килограммов специально для съемок картины. «Я не быстро это сделал. Постепенно, но было очень сложно иногда. Я был вынужден отказать от привычного образа жизни, было больно. Наверное, я всю жизнь буду бороться сам с собой, часто я это делал на пределе своих сил (так мне казалось). Верю в то, что когда-то я смогу жить так, как хочу, а не так как получается!» — заявил Иван Жидков.

По словам известного актера, порой знакомые ему говорят, что бороться с собой не стоит. Якобы можно есть и пить все, что желает душа, а на мнения окружающих не обращать внимания.

Сам он считает такой подход неверным. К примеру, летом он был на пляже в Анапе и видел много толстых людей. После этого он понял, что надо следить за собой.