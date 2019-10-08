НОВОСТИ

Иосиф Пригожин назвал Никиту Михалкова умнейшим человеком

По словам продюсера, на режиссера очень часто набрасываются с критикой, которую он не заслуживает.

Иосиф Пригожин назвал Никиту Михалкова умнейшим человеком
Пригожин похвалил Михалкова за ум/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин назвал режиссера Никиту Михалкова умнейшим человеком. Он считает, что на известного актера порой набрасываются с критикой, которую он на самом деле не заслуживает. Супруг певицы Валерии отметил, что мечтает оказаться с Михалковым в одной компании.

Никита Михалков. Фото
Пригожин тепло высказался о Михалкове/globallookpress.com

«Я не его друг. Но я многому учусь. Я вдыхаю в себя его уровень знаний. Не каждому это дано», — отметил продюсер.

Пригожин также сказал, что в России у каждого человека есть свои таланты. Просто нужно их вовремя заметить и раскрыть. В себе он видит организаторские способности, а у Михалкова, как он выразился, кладезь знаний.

Как считает Пригожин, в России хватает героев. Он вспомнил писателя Александра Пушкина и телеведущую Елену Малышеву, которая, как он уверен, сильна в медицине. По его словам, Малышева дает много полезных советов людям в медицине, поэтому критика в ее адрес тоже порой необъективна. Не забыл Пригожин сказать и несколько теплых слов в адрес жены — певицы Валерии. По его словам, его супруга очень поющая женщина, у которой также можно многому научиться, сообщает портал «Царьград».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПушкинВалерияЕлена МалышеваИосиф ПригожинНикита Михалков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Иосиф Пригожин назвал Никиту Михалкова умнейшим человеком
Интересно?
Поделись с друзьями: