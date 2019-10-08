Иосиф Пригожин назвал Никиту Михалкова умнейшим человеком

По словам продюсера, на режиссера очень часто набрасываются с критикой, которую он не заслуживает.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал режиссера Никиту Михалкова умнейшим человеком. Он считает, что на известного актера порой набрасываются с критикой, которую он на самом деле не заслуживает. Супруг певицы Валерии отметил, что мечтает оказаться с Михалковым в одной компании.

«Я не его друг. Но я многому учусь. Я вдыхаю в себя его уровень знаний. Не каждому это дано», — отметил продюсер.

Пригожин также сказал, что в России у каждого человека есть свои таланты. Просто нужно их вовремя заметить и раскрыть. В себе он видит организаторские способности, а у Михалкова, как он выразился, кладезь знаний.

Как считает Пригожин, в России хватает героев. Он вспомнил писателя Александра Пушкина и телеведущую Елену Малышеву, которая, как он уверен, сильна в медицине. По его словам, Малышева дает много полезных советов людям в медицине, поэтому критика в ее адрес тоже порой необъективна. Не забыл Пригожин сказать и несколько теплых слов в адрес жены — певицы Валерии. По его словам, его супруга очень поющая женщина, у которой также можно многому научиться, сообщает портал «Царьград».