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Пресняков заявил, что без продюсера на эстраде не добиться успеха

Как отметил музыкант, порой любой певец в творчестве начинает воровать сам у себя.

Пресняков заявил, что без продюсера на эстраде не добиться успеха
Пресняков считает, что без продюсера не добиться успеха/globallookpress.com

Музыкант Владимир Пресняков-младший в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что любому музыканту нужен продюсер. Сам он уже более двадцати лет успешно сотрудничает с Аленой Михайловой.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото
Пресняков не мыслит успеха без продюсера/globallookpress.com

«Продюсер, безусловно, нужен. В противном случае музыкант начинает крутиться на одном месте. Начинает дико путаться в своих песнях. Ему кажется, что он создал что-то новое, но на самом деле он просто ворует композицию сам у себя. Со мной, кстати, так происходило десять лет, пока мне не открыли глаза. Продюсер заставила меня в 2018 году исполнить песню «Слушая тишину», которая получила «Золотой граммофон», — заметил музыкант.

Присутствующая в студии его супруга Наталья Подольская добавила, что у нее, к примеру, продюсера нет. «Поэтому песни Володи, скорее всего, крутятся на радиостанциях, а мои нет», — заметила яркая исполнительница, которая старается все свободное время уделить родным.

Рассказала Подольская и о том, зачем приняла участие в проекте «Фабрика звезд. Возвращение». По ее словам, ее просто об этом попросили. Причем так, что отказаться было практически невозможно. Сама она считает, что проект не снискал славу у телезрителей, потому что копия всегда хуже оригинала.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алена МихайловаАлла ДовлатоваВладимир ПресняковНаталья Подольская
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Пресняков заявил, что без продюсера на эстраде не добиться успеха
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