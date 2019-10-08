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«Какое чувство музыки!»: Гагарина осталась в восторге от танцев Лизы Галкиной

По словам певицы, из дочери Аллы Пугачевой вырастет настоящая артистка.

«Какое чувство музыки!»: Гагарина осталась в восторге от танцев Лизы Галкиной
Гагарина осталась в восторге от танцев Лизы Галкиной/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил очередной ролик со своими детьми – шестилетними близнецами Лизой и Гарри. На кадрах можно увидеть, как дети Аллы Пугачевой танцуют. Лиза красиво размахивает косой и пляшет под ирландские мотивы.

Лиза Галкина. Фото
Гагарина в восторге от танцев Лизы Галкиной/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Надо отметить, что у девочки прекрасно чувство музыки. Она красиво размахивает косой. «Утренняя разминка – импровизация», — заявил в подписи к видео Максим Галкин.

Под видеозаписью отметилась в комментариях певица Полина Гагарина, у которой, как отмечают многие, один из самых сильных голосов на российской эстраде. «Какое чувство музыки! Артистка настоящая», — заметила яркая исполнительница. Многие подписчики отметили, что вообще-то Полине Гагариной не стоит так удивляться. Как известно, яблоко от яблони падает недалеко. Неудивительно, что у детей Пугачевой прекрасный слух.

Отметилась в комментариях и супруга модельера Валентина Юдашкина Марина. Она кратко подписала видеозапись: «Любимые дети».

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Тэги:

Гарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинМарина ЮдашкинаПолина Гагарина
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«Какое чувство музыки!»: Гагарина осталась в восторге от танцев Лизы Галкиной
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