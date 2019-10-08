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Подольская ужаснулась счету в ресторане в начале знакомства с Пресняковым

Певицу привел в шок, насколько они с музыкантом сходили поесть.

Подольская ужаснулась счету в ресторане в начале знакомства с Пресняковым
Подольская и Пресняков вместе с 2005 года/globallookpress.com

Музыкант Владимир Пресняков-младший со своей женой певицей Натальей Подольской стали гостями «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла об их знакомстве. Напомним, что вместе они с 2005 года. Свадьбу звезды сыграли спустя пять лет.

Наталья Подольская. Фото
Подольскую привел в ужас чек в ресторане/globallookpress.com

«Меня тогда очень пугали цены в ресторане. В 2006 году Володя пригласил меня в одно из заведений. Мы выпили бутылочку белого вина. Доллар тогда стоил еще тридцать рублей. И вот нам приносят счет. У меня округлились глаза. И тут Володя произнес фразу, которую я запомнила на всю жизнь. «А ты что думала я тебе по столовкам всю жизнь водить буду?» — рассказала Наталья Подольская.

Пресняков вспомнил еще один смешной случай из их совместных походов в рестораны. Его будущая жена перепутала и вместо мохито сказала фокито. Она просто слово перепутала, но было очень смешно.

«У нас вообще очень веселея семья. Крякаем с утра, смеемся», — заявил Владимир Пресняков.

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Подольская ужаснулась счету в ресторане в начале знакомства с Пресняковым
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